BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,13
ALTIN 1.125,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da enkazdan 138 saat sonra çıkartılan teyzenin sözleri yürek yaktı!

Hatay'da enkazdan 138 saat sonra çıkartılan teyzenin sözleri yürek yaktı!

HATAY'da enkazdan 138 saat sonra çıkarılıp, ambulansa alınan Emine Doğu, ambulanstaki sağlık ekibine, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" dedi.

Abone ol

Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu kurtarıldı. Enkazdan çıkarıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun sağlık ekiplerine söyledikleri yürek dağladı.

"Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" demesi üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm.Orhan Eroğlu, ‘’Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem’’ dedi.

İlgili Haberler
Deprem felaketinde 8. gün! Can kaybı artıyor, mucizeler sürüyor! Dakika dakika son bilgiler
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kahramanmaraş'ta 13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı! Çatlak bile yok
Foto Galeri Kahramanmaraş'ta 13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı! Çatlak bile yok Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz Bayraktar güzel haberi duyurdu
Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz Bayraktar güzel haberi duyurdu
Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç şifresiz yayınlanacak reklam gelirleri depremzedelere...
Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç şifresiz yayınlanacak reklam gelirleri depremzedelere...
Benzin ve motorine çok büyük zam! 13 Şubat 2023 güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine çok büyük zam! 13 Şubat 2023 güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları
Almanya’dan depremzedelere vize kolaylığı
Almanya’dan depremzedelere vize kolaylığı
Uzaklaştırma kararı vardı! Antalya'da dehşet iş dönüşü...
Uzaklaştırma kararı vardı! Antalya'da dehşet iş dönüşü...
Deprem felaketinde 8. gün! Can kaybı artıyor, mucizeler sürüyor! Dakika dakika son bilgiler
Deprem felaketinde 8. gün! Can kaybı artıyor, mucizeler sürüyor! Dakika dakika son bilgiler
175 saat sonra gelen mucize! Hatay'da Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı
175 saat sonra gelen mucize! Hatay'da Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Düzce'de deprem oldu! Kandilli şiddetini açıkladı
Düzce'de deprem oldu! Kandilli şiddetini açıkladı
TVF açıkladı! İkisi de aileleri ile birlikte depremde hayatını kaybetti
TVF açıkladı! İkisi de aileleri ile birlikte depremde hayatını kaybetti
Deprem Suriye'yi de vurdu! Oscar ödüllü yönetmen acı haberi duyurdu: 13 akrabamı kaybettim!
Deprem Suriye'yi de vurdu! Oscar ödüllü yönetmen acı haberi duyurdu: 13 akrabamı kaybettim!
Kanadalı deprem uzmanından sarsıcı uyarı: Türkiye'de sadece birkaç yer
Kanadalı deprem uzmanından sarsıcı uyarı: Türkiye'de sadece birkaç yer
Michael Rubin deprem sonrası Türkiye'de iç savaş için düğmeye bastı Cihat Yaycı uyardı
Michael Rubin deprem sonrası Türkiye'de iç savaş için düğmeye bastı Cihat Yaycı uyardı