Kahramanmaraş'ta 13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı! Çatlak bile yok
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 10 yıllık binalar bile yıkılırken, TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan konutlarda çatlak bile oluşmadı.
Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise yaralandı. Şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken TOKİ tarafından yapılan evlerin ise sapasağlam olduğu ortaya çıktı.
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde 2010 yılında TOKİ tarafından tamamlanan 350 konutta da hiçbir zarar olmadığı öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremi hissedip büyük korku yaşadıklarını belirtirken, binalarında bir çatlak bile oluşmadığını kaydetti.
2010 yılından itibaren TOKİ konutlarında yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Yaklaşık 13 yıl oldu TOKİ'de oturuyoruz. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok. Sallandı ama sapasağlam, hiçbir çatlak dahi yok" dedi.