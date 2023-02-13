Kahramanmaraş'ta 13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı! Çatlak bile yok

Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise yaralandı. Şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken TOKİ tarafından yapılan evlerin ise sapasağlam olduğu ortaya çıktı.