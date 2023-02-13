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Hatay'da 176. saat sonra çıkarıldı kurtarma ekibi sevinç gözyaşları döktü

Hatay'da 176. saat sonra çıkarıldı kurtarma ekibi sevinç gözyaşları döktü

Kahramanmaraş merkezli depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

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Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı.

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