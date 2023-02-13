Ertuğrul Özkök enkaz altından çıkarılan o defterde yazılanları anlattı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gitti. Bir enkaz altında bulduğu defteri inceleyen Özkök, defterde yazanları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın YouTube kanalında anlattı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin 7. gününde, enkaz çalışmaları sürüyor. Enkaz altından sağ olarak kurtulanlar yüreğimizi bir nebze ferahlatsa da, cansız bedenler yüreklerimizi dağlıyor. Bir diğer acı ise enkazlar altından çıkan bazı eşyalar... Eşyalardan biri gazeteci Ertuğrul Özkök'ün gözüne ilişen Kahramanmaraş'ta bir enkazdan kalma 2 defter bir kitap... Defterde yazanların her satırı ayrı bir taş koyuyor yüreğimize.

Özkök, o defterlerde yazanları, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki canlı yayında anlattı...