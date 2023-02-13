Deprem trenleri de devirdi! Çalışma sürüyor tek tek kaldırılıyor

GAZİANTEP'in Islahiye ilçesinde depremin şiddetiyle devrilen 6 trenin 5'i kaldırıldı.

Abone ol

Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar raylara düştü.

Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki çalışması sonrası 5 tren normale döndü. Bir trenin de kaldırılması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.



