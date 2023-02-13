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İBB'den depremin vurduğu Hatay'a iki gemi! Ev olacak içinde kreş bile var

İBB'den depremin vurduğu Hatay'a iki gemi! Ev olacak içinde kreş bile var

İBB, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım çalışmalarına depremzedelerinin barınma krizini çözmekle devam ediyor. İBB, bünyesindeki iki geminin yaralılar ve depremzedeler için kullanılmak üzere İskenderun'a gittiğini paylaştı.

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Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yaraları sarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de desteklerini afet bölgelerine aktarmaya devam ediyor.

Gıda ve kıyafet yardımlarının yanı sıra arama kurtarma çalışmaları için diğer belediyeler gibi insan kaynağını ve araçlarını bölgeye gönderen İBB, geçtiğimiz gün afetzedelere destek olmak ve yaraları sarmak için her biri bin 200 yolcu kapasiteli 2 feribot hazırladığını duyurmuştu.

Yaşam merkezi haline getirilen İDO'ya ait deniz otobüsü ve bir geminin içerisi kısa zamanda yeniden dizayn edildi.

Gemilerin içerisinde kreş, mutfak, revir ve sağlık üniteleri de dahil olmak üzere birçok detayın olduğu görüldü.

İBB gemilerinin İskenderun'a ulaştığını paylaşarak yardım gemisinin fotoğraflarını yayınladı.

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