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Numan Kurtulmuş'tan 'kahkaha' açıklaması! CHP'li Mahmut Tanal 'bu neyin kahkahası' demişti

Numan Kurtulmuş'tan 'kahkaha' açıklaması! CHP'li Mahmut Tanal 'bu neyin kahkahası' demişti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret ederken çekilen bir fotoğrafı tartışma yarattı. Kurtulmuş o fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerle AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki partililerin güldükleri bir fotoğrafı paylaşarak, "Depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar'' dedi. Numan Kutulmuş o fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.  CHP'li Tanal, Numan Kurtulmuş'un fotoğrafını şu notla paylaştı:

İşte Mahmut Tanal'ın paylaştığı o fotoğraf!

"Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci?' Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili Adayı Adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar!"

Depremzedenin tebessümüne iştirak ettiğim

Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir felaketin acılarını sarmak sarmak için ilk andan itibaren milletçe mücadele ediyoruz. Kamuoyu her kritik anda milletimizin nasıl yanında olduğumuzu gayet iyi biliyor. Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır. Halkımız doğrusunu takdir etmektedir.” ifadesini kullandı. 

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