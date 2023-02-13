Adıyaman yerle bir oldu! Saat Kulesi dimdik ayakta kaldı o bakın kaçı gösteriyor

Depremin vurduğu Adıyaman’da, şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı ancak 40 yıllık saat kulesi dimdik ayakta durdu. Kulenin saati de depremin yaşandığı 04.17’yi göstermeyi sürdürüyor.

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Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Adıyaman’ın simgelerinden Saat Kulesi’ndeki saatler de 04.17’de durdu.



Depremin 8. gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle aralıksız çalışmalar devam ediyor.