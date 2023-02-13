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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Suriyelilere kapı açıldı' iddialarına yanıt

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Suriyelilere kapı açıldı' iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deprem sonrasında sınır kapılarının açıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deprem sonrasında sınır kapılarının açıldığı iddialarına yönelik konuştu. Çavuşoğlu, "PKK'nın ve YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Yoğun bir şekilde mülteci akımı var bilgisi de doğru değildir" dedi.

Çavuşoğlu, deprem dolayısıyla yurt dışından gelen personel sayısına ilişkin de şunları kaydetti:

"13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda."

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