Depremin ardından EYT iptal mi edildi? AK Parti'den EYT ile ilgili yeni tarih geldi...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Meclis'te görüyülmesi ertelendi. EYT iptal mi oldu tartışmaları başlarken AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi...

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Ülkemizde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında uzun zamandır çalışmaları süren EYT yasası çalışmaları da bir süreliğine rafa kaldırıldı. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT yasa tasarısı bir süre daha bekleyecek. EYT yasası ne zaman çıkarılacak? AK parti'den açıklama geldi.

EYT çalışmaları 21 Şubat'a kadar durduruldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklamaya göre depremzede vatandaşlara yardımcı olmak ve acılarını paylaşmak için milletvekillerinin deprem bölgesine gittiğini, bu sebeple EYT çalışmalarının 21 Şubat tarihine kadar durdurulduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT ile ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Milletvekilleri deprem bölgesine gittiğinden

"Meclis grubu olan siyasi parti yetkilileri depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olup acılarını paylaşmak amacıyla deprem bölgesine gidiyor. Bu sebeple meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara veriyoruz. 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündemde olan kanun teklifleri ile ilgili görüşmeler devam edecek.'

Aynı zamanda SGK Uzmanı Özgür Erdursun da yapılan açıklama ile ilgili insanların merak ettiğini ancak EYT çalışmalarının 21 Şubat tarihinde devam edeceğini belirtti.