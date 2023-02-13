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NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli depremlerde neredeyse yerle bir olan 10 şehirde tüm Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, uluslararası destekler gelmeye devam ediyor. NATO şefi Stoltenberg, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu söyledi.

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7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsılan 10 kentte felaketin bilançosu ağırlaşırken, arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Depremin ilk gününden bu yana dünya genelinde birçok liderden ve örgütten destek mesajları gelirken, son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, depremler nedeniyle NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Ekiplerimiz bölgede

14-15 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Düşüncelerimiz Türk halkıyla" derken, NATO üyesi ülkelerin arama kurtarma görevlisi, itfaiyeci, sağlık çalışanı ve deprem uzmanı gibi çok sayıda yardım görevlisini Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye çeşitli barınma desteği vereceğini de aktararak "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz" dedi.

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