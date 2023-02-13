Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu! Yeni adı bakın ne oldu

Apartman depremde yerle bir olmuştu! O müteahhit depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı

Nurdağı tamamen yıkılacak bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var

İstanbul'daki 150 bin konut için alarm! Bu riskli yapılardan bir an önce kurtulmalıyız