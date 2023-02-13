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Apartman depremde yerle bir olmuştu! O müteahhit depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı

Apartman depremde yerle bir olmuştu! O müteahhit depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

 Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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