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Merih Demiral'ın kampanyasında bağış miktarı 7 milyonu geçti

Merih Demiral'ın kampanyasında bağış miktarı 7 milyonu geçti

Serie A'da Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyada 7 milyon 550 bin liralık bağış miktarına ulaştı.

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İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.

Merih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı." ifadesini kullandı.

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