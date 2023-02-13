KAHRAMANMARAŞ'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vurmuş ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olmuştu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde can kaybı sayısı ise 31 bini geçti. AK Parti'nin kurucularından eski 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ise sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada 'başsağlığı' dilerken seçimlerin acilen ertelenmesi yönünde çağrıda bulundu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Bülent Arınç'tan "seçimler acilen ertelensin" çağrısı

AK Parti'nin kurucularından eski 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Büyük Milletimizin Başı Sağolsun" başlıklı yazılı açıklamasında yaklaşan seçimlerle flaş bir çağrıda bulundu. Seçimlerin acilen ertelenmesini dile getiren Arınç, "Ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İşte Bülent Arınç'ın açıklaması...

"Allah'tan korkun"

Arınç, "Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor. Ahval bu iken bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin mayısta mı haziranda mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz. Allah'tan korkun, hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilmezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor?" dedi.

"Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz"

Arınç ayrıca, "Ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Arınç seçim erteleme konusundaki 3 başlıklı fikrini de paylaştı. Arınç'ın istekleri şu yönde:

Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir.



İkinci tercihim; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nin ötelenerek Kasım 2023'de yapılmasıdır.

Üçüncü tercihim; ise ilk iki seçenekte anlaşılmadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlamasıdır.