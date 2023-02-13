Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar! Cihat Yaycı açıkladı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ ve PKK'nın 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası bölgeye 2. Ordu'yu istediğini ve bunun nedenini açıkladı.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli şiddetli 2 depremle derinden sarsıldı. 10 ilde 7 bine yakın binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti devleti topyekun felaket bölgesi için harekete geçti. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Tv100.com'da bugün kaleme aldığı yazısında deprem bölgesi için bir tehlikeye dikkat çekti.

Terör örgütü mensupları 2. orduyu istiyor

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, depremin ilk anından itibaren FETÖ ve PKK uzantılarının deprem bölgesi için 2. orduyu göreve çağırdığını söyledi. FETÖ ve PKK mensuplarının “2. Ordu deprem bölgesinde toplansın ve sahaya insin, arama kurtarma, yardım faaliyetleri ile uğraşsın” dediğini aktaran Yaycı, bu odakların neden 2. ordu diye adres gösterdiğini açıkladı.

2. Ordu'nun karargahının Malatya'da olduğunu belirten Yaycı, "Birlikleri Suriye, Irak sınırlarımızın güvenliğini sağlayan ve sınır ötesinde PKK/YPG’ye karşı Irak’ta PENÇE KİLİT Operasyonları'nı yapan, Suriye’de ise harekât alanlarında bulunan ülkemizin güvenliği için çok önemli bir ordudur. " dedi. Yaycı, bu terör örgütlerinin depremi fırsat bilerek 2. Ordu'nun sınırlarını boşaltmasını ve Suriye ile Irak'tan çekilmesini, böylece deprem bahanesi ile alanların kendilerine bırakılmasını sinsice istediğini aktardı.

Dikkatli olunsun!

FETÖ ve PKK'nın sinsi planını aktaran Yaycı, "TSK’nın hangi orduyu ve birliklerini deprem bölgesinde görevlendireceğine FETÖ ve PKK mı karar verecek? Halkımızın bu felaket sürecinde terör örgütlerinin fırsattan istifade ile ülkemize stratejik kayıplar yaşatma ve kendi hedeflerini elde etme amaçlı algı yönetimleri yapmasına karşı dikkatli ve uyanık olmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

TSK'nın her zaman olduğu gibi Türk halkının yanında olduğuna dikkat çeken Yaycı, "TSK bu muazzam afet esnasında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam ederken, başta bu iş için yetiştirilmiş İnsani Yardım Tugayları ve İstihkâm Taburları olmak üzere elindeki bütün imkân ve kabiliyetleri, arama kurtarma, yardım ve tahliye konusundaki eğitimli ve nitelikli birliklerini, gemilerini ve hava araçlarını bölgeye göndermiştir." dedi.