Vali duyurdu felaket orayı yerle bir etti! O ilçemizi tamamen yıkıp kaldırıyoruz

Türkiye'yi yasa boğan deprem en çok Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerimizde hissedildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 bini aştı. Deprem sonrası Gaziantep'te görevlendirilen Vali Osman Bilgin, 'Nurdağı ilçemizi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını yeniden inşa olacak' dedi.

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Depremin büyük zarar verdiği Nurdağı ilçesi tamamen yeniden yapılacak! Şırnak'ta görev yaparken deprem sonrasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Vali Bilgin, ilçe hakkındaki acı gerçeği açıkladı. Vali Bilgin; 'İçinden 150 cenaze çıkan binamız var, ilçenin tamamını yeniden yapacağız' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi depremden en çok zarar gören yerlerin başında geliyor. Nurdağı ilçesindeki binaların büyük çoğunluğu yıkıldı. Vali Bilgin, bazı binalardan 150 cenaze çıkarıldığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile karar alındığını ve ilçenin yıkılıp yeniden yapılacağı bildirildi.

Depremin 8. gününde Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İlçede en son, depremden 160 saat sonra Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı.

Nurdağı ilçesi yeniden inşa edilecek

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik" dedi.

İçinden 150 cenaze çıkan binamız var

Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. İçinden 150 cenaze çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.