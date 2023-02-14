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Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı? Muhalefet partileri 'erteleme hukuksuz' dedi

Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı? Muhalefet partileri 'erteleme hukuksuz' dedi

İYİ Parti ve CHP kaynakları, seçimlerin kendi tarihi olan 18 Haziran’da yapılması gerektiğini söylerken “Bundan farklı bir tarihe ertelenemez, bu anayasaya aykırı olur” dedi.

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Türkiye’de 10 ili etkileyen depremin ardından 14 Mayıs’taki seçimlerin ertelenmesi tartışılmaya başladı. İlk olarak Reuters’a konuşan bir hükümet yetkilisi seçimlerin 14 Mayıs sonrasına ertelenebileceğinin sinyalini verdi. Sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Seçimlerin 14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum” açıklamasını yaptı. 

Tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan İYİ Partili Aytun Çıray da seçimlerin kendi tarihi olan 18 Haziran’da yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu tarihten sonraki bir zamanda seçim yapılmasının anayasaya göre mümkün olmadığını vurgulayan Çıray, “Seçimin ertelenmesi için savaş durumu gerekiyor. Bunun için de Meclis’ten karar çıkması gerekiyor. Bu haliyle seçimlerin erken yapılması imkanı da yok. Genel Başkanı’mız da zaten seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Felaket bölgelerinde yapılacak çok şey var. Orada bir travma yaşandı. Bu nedenle Mayısta bir seçim olmaz. Haziran sonrası seçimi zorlamak demek anayasayı zorlamak olur” değerlendirmesini yaptı. 

"Ertelemeyi düşünüyorlarsa bu doğru olmaz"

CHP kaynakları da seçimin 18 Haziran’da yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Ertelemeyi düşünüyorlarsa bu doğru olmaz. 18 Haziran’da yapılmalı. 14 Mayıs’ta seçim yapılması düşünülürse, OHAL şartlarında ülke seçime götürülmek istenir. Bu doğru olmaz. Acılar da çok taze” dedi. 

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