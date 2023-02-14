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İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü alev alev yandı

İSTANBUL'dan aldığı yolcuları Tekirdağ'ın Vize'ye götüren yolcu otobüsü Çerkezköy'de alev aldı. Yolcu otobüsü yolcuların bagajlarıyla beraber kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul'dan aldığı yolcuları Kırklareli Vize'ye götüren M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Çerkezköy Gişeler çıkışında alev aldı. İddiaya göre motor kısmında çıkan dumanlar, rüzgarında etkisiyle tüm otobüsü sardı. Bunun üzerine otobüsün sürücüsü M.A. durumu fark edip aracı sağa çektikten sonra yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yolcu otobüsü yolcuların bagajlarıyla beraber kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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