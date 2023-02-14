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Suzan Sabancı Florida'da parti fotoğrafı paylaştı! Aynı gün Sabancı Holding ölen çalışanları için ilan verdi

Suzan Sabancı Florida'da parti fotoğrafı paylaştı! Aynı gün Sabancı Holding ölen çalışanları için ilan verdi

KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından enkazlardan canlı kurtarma telaşı sürerken, Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu üyesi Suzan Sabancı Florida’da katıldığı bir eğlenceden fotoğraf paylaştı. Aynı gün Sabancı Holding, depremde hayatını kaybeden çalışanları için başsağlığı ilanı verdi.

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Kahramanmaraş depremi üzerinden 9 gün geçti. Şimdiye kadar açıklanan sayılara göre 31 binden fazla hayatını kaybeden yurttaşımız varken 100 bin fazla yaralı bulunuyor. Enkazlarda canlı kurtarma çalışmaları sürerkenş depremzedelere yardım için tüm Türkiye seferber oldu. İşte tam da bugün,  Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesinden Suzan Sabancı'nın paylaşımı ise tepki çekti. 

Florida'da bir partide olduğu görülen Suzan Sabancı'nın eğlenceli karesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sabancı'nın fotoğrafı paylaştığı gün, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Akbank'tan 3 personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı gün Sabancı Holding'in gazetelere, depremde hayatını kaybeden 20 çalışanı için başsağlığı ilanı vermesi dikkat çekti. 

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