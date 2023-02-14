6 Şubat depremlerinde 291 çocuğun kimlikleri tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş depremlerinde bulunan 291 çocuğun kimliklerinin henüz tespit edilmediğini söyledi. Yanık, felaket sonrasında iki gün içinde 95 bin kişinin enkaz altında kurtarılan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurduklarını söylemişti.

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Kahramanmaraş depremleri 10 ilde de felaketi yaşatırken önemli bir sorun olarak ortaya çıkan enkaz altından kurtarılan ve kimlikleri tespit edilemeyen çocuklar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bilgi verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, su anda bakanlığa kayıtlı 1362 çocuğun bulunduğunu söyleyen Yanık, bu çocuklardan 369'unun kimlikleri tespit edilerek ailelerine teslim edildiğini belirtti. Bakan Yanık, "Hastanede takip edilen çocuk sayısı 792, bakanlık kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan 1071'nin kimliklerini tespit ettik. Halihazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Koruyucu aile sisteminin bakanlık olarak teşvik ettikleri bir mekanizma olduğunu belirten Yanık ancak bunun için belli bir takım süreçlerin olduğunu belirtti ve bunu şöyle açıkladı:

Çocuklarımızın bakımını sağlayacak imkanımız var

"Birincisi ve hepsinden önceliklisi çocukların kimlikleri belli değilse kimlik tespitlerinin yapılması. İkincisi; eğer aile fertleri yaşıyorsa onlarla buluşturmak. Çocuklarımızın ailelerini bulmadan, kimliklerini tespit etmeden onlarla ilgili bir işlem yapmamız mümkün değil. Bu dönem itibarıyla, akut dönemde alır, bakar, gözetimi üstlenir, daha sonra tekrar kurum bakımına ya da çeşitli alternatif bakım modellerine yöneltiriz gibi bir uygulamamız yok. Bazen vatandaşlarımız dönemsel bakım teklifinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ancak bizim bakanlık olarak bütün çocuklarımızın bakımını sağlayacak imkanımız var. Dolayısıyla dönemsel bakım yükümlülüğünü vatandaşlarımıza devretmek gibi bir tercihimiz yok ve olamaz da."

95 bin kişi koruyucu aile olmak istiyor

Bakanlık geçen hafta yaptığı açıklamada iki büyük deprem sonrasında iki gün içinde 95 bin kişinin enkaz altında kurtarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurduğunu açıklamıştı.