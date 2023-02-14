TCDD: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat ücretsiz taşıyacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden İstanbul’a gelen vatandaşlar için Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattının 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

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TCDD, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattının 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

TCDD'den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.