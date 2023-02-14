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Depremzede ile Selçuk Bayraktar'ın diyaloğu olay oldu! Gidin burdan uçaklarınızı uçurun

Depremzede ile Selçuk Bayraktar'ın diyaloğu olay oldu! Gidin burdan uçaklarınızı uçurun

Deprem bölgesini ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" diyen vatandaş "Gidin uçaklarımızı uçurun" diye konuştu. Bayraktar ise yaraların birlikte sarılmasına vurgu yaptı.

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Deprem bölgesini ziyaret eden isimlerden biri de Selçuk Bayraktar oldu. Daha önce depremzedeler için konut bağışını duyuran Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir vatandaş arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"Gidin uçaklarımızı uçurun"

Vatandaş, Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" derken "Gidin uçaklarımızı uçurun. Bayrağımız dalgalanıyor, biz sana hep dua ediyoruz" sözleriyle devam etti.

Bayraktar ise "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

"Biz kendimiz sararız"

Vatandaşın "Biz kendimiz sararız" demesi üzerine Bayraktar "Hep beraber saracağız inşallah" yanıtını verdi. Öte yandan BAYKAR, afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli bir şekilde bin konut bağışlayacaklarını açıklamıştı.

Videolu açıklamasında Selçuk Bayraktar, "Toplam yardım miktarımız 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bölgedeki acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2 bin mağdur kardeşimizin yaşayabileceği BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçiriyoruz. Bu zor günleri beraber atlatacağız" demişti.

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