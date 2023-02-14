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Devlet Bahçeli 'akbaba' ve 'sahtekar' dedi! Haluk Levent, MHP milletvekilleriyle cevap verdi

Devlet Bahçeli 'akbaba' ve 'sahtekar' dedi! Haluk Levent, MHP milletvekilleriyle cevap verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahbab'ın kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u hedef alıp, "Ahbapcılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır" dedi. Haluk Levent, dün Ahbab Çadır Kenti'ni ziyaret eden milletvekillerinin videosundaki övgülerle cevap verdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda "Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapcılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır" demişti. 

Haluk Levent’ten Bahçeli’ye MHP'li cevap

Haluk Levent, Ahbap'ı ve Babala TV'yi hedef gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Levent, "Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum" diyen Haluk Levent, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti" diyerek MHP milletvekillerinin AHBAB'a yönelik övgülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. 

MHP'li vekil: Saçma tartışma...

Videoda konuşan Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AHBAB'ın çalışmalarını överek, “Bu saçma ve gereksiz tartışmayı lütfen bırakalım. AFAD da bizim, AHBAP da.” demişti. 

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