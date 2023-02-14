İstanbul'u bu işaret kurtarır! 90 bin riskli binaya acilen çarpı işareti konulsun

Ekrem İmamoğlu riskli bina sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip kentte, depreme karşı oldukça hassas durumda olan yaklaşık 90 bin bina olduğunu belirtmişti. İstanbul Belediyesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şiddetli bir deprem durumunda 170 bin bina da orta risk grubunda bulunuyor. Resmi verilere göre, İstanbul'da 2000 yılından önce inşa edilmiş 817 bin bina bulunuyor ki bu da kentteki tüm binaların yüzde 70,2'sine tekabül ediyor.