İstanbul'u bu işaret kurtarır! 90 bin riskli binaya acilen çarpı işareti konulsun
İSTANBUL depremi kapıda... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok acilen yıkılması gereken 90 bin bina var, ama ev sahipleri yüzünden yıkılamıyor" dedi... Peki çözüm ne?.. İnternethaber'e konuşan uzmanlar, İstanbul'da çürük binalarını yıktırmayan 90 bin bina sahibini yola getirecek yöntemi açıkladı... O binalara koca koca çarpı işaretleri konulsun... Alınıp satılamasın, içine kiracı girmesin... Oturmaya devam edenler de psikolojik olarak korkup binaları terk etsin...
Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu... Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul depremi için uzmanlar alarm üstüne alarm verdi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için "Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçti" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde yapılan incelemelerde 90 bin çok riskli bina olduğunu ancak mülk sahipleri karşı çıktığı için o çürük binaların yıkılamadığını açıkladı... Bu durumda muhtemel bir depremde can kaybının yüzbinleri bulmasından endişe edilirken, çözüm arayışları hızlandı...
Ekrem İmamoğlu riskli bina sayısını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip kentte, depreme karşı oldukça hassas durumda olan yaklaşık 90 bin bina olduğunu belirtmişti. İstanbul Belediyesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şiddetli bir deprem durumunda 170 bin bina da orta risk grubunda bulunuyor. Resmi verilere göre, İstanbul'da 2000 yılından önce inşa edilmiş 817 bin bina bulunuyor ki bu da kentteki tüm binaların yüzde 70,2'sine tekabül ediyor.
İstanbul'da bugün deprem olsa şaşırmayız
"İstanbul'da 7'den büyük deprem olacak mı?" diye sorulan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden jeoloji profesörü Şükrü Ersoy, "Asıl soru İstanbul'da güçlü bir depremin olup olmayacağı değil, İstanbul'u ne zaman vuracağı... Geçmiş depremlerle ilgili elimizdeki veriler ve bazı modellemelerle İstanbul depreminin yakın olduğunu söyleyebiliriz ve bugün şehri vurursa şaşırmayacağız..." dedi.
Naci Görür'den İstanbul için 7 sene tahmini...
Kahramanmaraş depremini önceden bilen ve uyaran Prof. Dr. Naci Görür “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. İstanbul depremi de Maraş depremi gibi eli kulağında. İstanbul'da deprem olduğunda, Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız" dedi.