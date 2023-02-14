Üniversite hastanesi depremzede kanser hastalarını ücretsiz tedavi edecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya, yardımlaşmaya devam ediyor. Beykent Üniversitesi, depremzede kanser hastalarının ücretsiz tedavisi için kapılarını açtı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurdun dört bir yanında başlatılan yardım seferberliği kapsamında Beykent Üniversitesi Hastanesi, onkolojik tedavileri yarım kalan kanser hastası depremzedelerin tüm işlemlerinin afetzede statüsünde ücretsiz yapılacağı bilgisini paylaştı.

Beykent Üniversitesi Hastanesi onkolojik tedavileri yarım kalan kanser hastası depremzedelerin tüm işlemlerinin afetzede statüsünde ücretsiz yapılacağı bilgisini sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden paylaştı.

Yardım TIR'ı yola çıktı

Üniversite öğrencileri, akademik ve idari personelin gayreti ile toplanan, depremzedeler için hayati önem taşıyan ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir TIR da Sarıyer Kaymakamlığı’nın desteği ile Adıyaman Valiliği’ne teslim edilmek üzere yola çıktı.