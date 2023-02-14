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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Taşımalı eğitim kapsamına aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Taşımalı eğitim kapsamına aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Bakan Özer,  "Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

"10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var" dilen Bakan Özer, "Bu öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci, nakillerini diğer illere aldırdı." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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