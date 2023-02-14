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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Hükümet Zirvesi'ne mesaj: Kara gün dostluğunu unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Hükümet Zirvesi'ne mesaj: Kara gün dostluğunu unutmayacağız

Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Kara gün dostluğunu unutmayacağız" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketine ilişkin olarak BAE'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Kara gün dostluğunu unutmayacağız." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü iki depremle sarsıldı. 10 ilimizde 500 km çapından etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açmıştır.

"8 binin üzerinde insanımız sağ çıkarıldı"

Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor.

Bir taraftan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteynır ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz.

Bu felaketin yaralarını en kısa sürede saracağız. Gece gündüz demeden ekiplerimize destek veren tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Yüz milyonlarca dost ve kardeşimiz bizlere yardım eli uzattı.

Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Kara gün dostluğunu unutmayacağız.

Körfez ülkelerine bir kez daha hatırlattı: Ayrı görmüyoruz

Dünyamız doğal afetler, iklim değişikliği gibi nedenlerle dünya ekonomisi zorlu bir dönemden geçiyor. 2030 gündemine ulaşma imkanı azalıyor. Küresel iletişim dünyamızın geleceği açısından belirleyici olacaktır. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunu tüm hitaplarımda vurguluyorum. Türkiye ile Körfez ülkeleri, bölgemizin güveni ve istikrarı için temel ekseni teşkil ediyor. Kendi bölgemizin güvenliğini Körfez ülkelerinin güvenliğinden ayrı görmediğimizi vurguluyoruz.

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