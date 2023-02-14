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Cenk Tosun formasını isteyen Cavit ile buluştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cenk Tosun formasını isteyen Cavit ile buluştu

 Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan kurtarıldıktan sonra kendisinden imzalı formasını isteyen Cavit ile tedavi gördüğü hastanede buluştu.

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Depremlerden etkilenen çocuklara destekler devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan çıkan küçük Cavit ile dün akşam telefondan görüntülü görüşmüş ve forma sözü vermişti.

Cenk ve eşi Ece Tosun, bugün Cavit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İmzalı formasını da siyah-beyazlı küçük taraftara hediye eden milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Cavit kardeşimle buluştuk" notunu düştü.

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