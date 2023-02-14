Devlet Bahçeli hedef tahtasına koymuştu! MHP'li Varlı'nın kızı AHBAP'ın Ankara İl Başkanı çıktı

MHP lideri Bahçeli'nin, AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'i ve derneği hedef göstermesinin ardından MHP Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı'nın AHBAP’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, deprem için yardım toplayan ve çalışmalar yapan AHBAP'ı ve Babala TV'yi hedef göstermesi gündem oldu. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, MHP milletvekillerinin AHBAP'ın çadır kentlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bunun üzerine MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı Şen'in, şu an AHBAP’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. AHBAP Ankara'nın Twitter hesabının da Hilal Varlı'yı takip ettiği görüldü.

Haluk Levent ile fotoğrafını paylaşmış

AHBAP Ankara'nın sosyal medya hesabında Hilal Varlı ve Haluk Levent'in birlikte çekildiği bir fotoğrafın paylaşılarak "Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bize eşlik ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" denildiği ortaya çıktı.