Haluk Levent kaza geçirdi! AHAB için depremin merkezi Pazarcık'a gidiyordu...

Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.

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Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haluk Levent, kaza sonrası açıklama yaptı. Levent, Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım" dedi.

Kemer takmamıştım, kafamı çarptım

Levent tweet'inde şu ifadeleri kullandı: "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."