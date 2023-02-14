Deprem sonrası yeni önlem! Flaş altın kararı

6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alındığı belirtildi. Borsada manipülasyona karşı Varlık Fonu devreye girecek.Abone ol
Ekonomi yönetimi, deprem sonrasında oluşan durumu değerlendirme toplantısında yeni kararlar aldı. Cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatında geçici durdurma kararı alındı.
Borsada varlık fonu devreye girecek
NTV'de yer alan habere göre Borsada manipülatif hareketlerin önlenmesi için Varlık Fonu devreye girecek.
Varlık Fonu bünyesindeki fiyat istikrarı fonuna kamu bankaları ve şirketler sermaye koyacak. Bu kaynakla manipülatif hareketler olduğunda borsada hisse alımı gerçekleştirilecek.
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