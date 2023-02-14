Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor bu illerdekiler aman dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada iller tek tek sıralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de, bugün akşam saatlerinden sonra beklenen yağışlar, yarın akşam saatlerine kadar Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Doğu Karadeniz'de ise rüzgar yarın, sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Güney Ege ile Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi ve Orta Akdeniz'de Anamur-Silifke'de de rüzgar, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olacak.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan günlük açıklamada ise şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.