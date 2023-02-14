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Derya Balta'nın desteği takdir topladı! Kolu kesilen Hilal'in sözleri kahretti: Annem tarçınsız yapar...

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Derya Balta'nın desteği takdir topladı! Kolu kesilen Hilal'in sözleri kahretti: Annem tarçınsız yapar...

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden Hataylı minik Hilal'e eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sahip çıktı. 10 yaşındaki Hilal, yakınlarının yanı sıra kurtulmak için kolunu da kaybetti... Derya Balta küçük kız hakkında üst üste paylaşımlar yaparken Hilal'le aralarında yaşanan diyalog duyanları kahretti.

Derya Balta'nın desteği takdir topladı! Kolu kesilen Hilal'in sözleri kahretti: Annem tarçınsız yapar...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler, 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu.  İki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay'dı.

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Derya Balta'nın desteği takdir topladı! Kolu kesilen Hilal'in sözleri kahretti: Annem tarçınsız yapar...

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. 

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Derya Balta'nın desteği takdir topladı! Kolu kesilen Hilal'in sözleri kahretti: Annem tarçınsız yapar...

5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e, Balta Ailesi sahip çıktı.

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Derya Balta'nın desteği takdir topladı! Kolu kesilen Hilal'in sözleri kahretti: Annem tarçınsız yapar...

Maddi manevi destek

Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koştu. Minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir toplayan Balta, Hilal'in sütlaç ve çorba isteğini de yerine getirdi.

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