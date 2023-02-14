Sabahat Akkiraz'ın ablası depremde hayatını kaybetti

Sanatçı Sabahat Akkiraz'ın ablası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti. Akkiraz, ablasının ardından "Yüreğim paramparça" diye yazdı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu 10 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti. Sanatçı Sabahat Akkiraz’ın ablasının da yaşamını yitirenler arasında olduğu öğrenildi.

Instagram hesabından ablası Nurhayat Hanım’ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun.”