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Kahramanmaraş'ta karı koca 203 saat sonra 7 katlı bina enkazının en dibinden sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta karı koca 203 saat sonra 7 katlı bina enkazının en dibinden sağ çıktılar

KAHRAMANMARAŞ'ta 203'üncü saatin inanılmazları depremde yerle bir olan 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın en dibinden sağ çıkmayı başaran Hidayet ve Muharrem Polat çifti oldu.

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Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 203'üncü saati geride bırakıldı. Bursa'dan Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan BAKUT ekibi, GÜRSU Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bugüne kadar 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı.

Çalışmalarını hızlandıran BAKUT ekipleri, 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı.

Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 203 saatlik karanlığın ardından arama kurtarma ekipleri tarafından güneşe çıkarılan karı-koca şükredip, arama kurtarma ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.

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