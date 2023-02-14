Hatay'da madencilerin konakladıkları sınıfların tahtalarına yazdıkları okuyanları ağlattı
Zonguldaklı maden işçilerinin Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında kaldıkları okulun sınıflarındaki tahtalarına yazdıkları yazılar okuyanları adeta ağlattı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na gelen TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü ekipleri sınıflarda konakladı. Sıraları birleştirerek uyuyan maden işçileri, ertesi gün hızla yeniden arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Maden işçileri konakladıkları sınıfların tamamının tahtalarına duygulandıran yazılar yazdı.
Madenciler, dinlenmek için kaldıkları okulun sınıflarındaki tahtalarına yazdıkları yazılarla helallik istediler. Depremzedelerin kahramanı olan madencilerin yazı tahtasına bıraktıkları mesaj şu şekilde:
"Bizler Zonguldak madencileri. Sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz. Haberinizi alır almaz hiç bir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık.
Kiminizin annesini, babasını, dedesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar babalar çocuklar ağlamasın. Yetim öksüz kalmasın.