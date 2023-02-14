Hatay'da madencilerin konakladıkları sınıfların tahtalarına yazdıkları okuyanları ağlattı

"Bizler Zonguldak madencileri. Sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz. Haberinizi alır almaz hiç bir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık.