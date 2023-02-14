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İlker Başbuğ'un yargılandığı davada karar çıktı

İlker Başbuğ'un yargılandığı davada karar çıktı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

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‘Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide “darbe” imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de bir gazetede yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu iddia edilmişti.

AK Partili isimler dosyada 'müşteki' olarak yer alıyordu

AK Parti'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ'un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği belirtilmişti.

İddianamede,  İlker Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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