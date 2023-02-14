EYT, dul, yetim aylığı, cenaze ödeneği... SGK'dan depremzedeler için sosyal güvenlik genelgesi!

SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda EYT, dul-yetim aylığı, cenaze ödeneği, 6 aylık prim borçları ve emekli muayeneleri ilgili detaylar belli oldu.

Abone ol

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin acısı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, bir yandan da yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgesi için birçok yeni karar açıklanırken Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) hamlede bulundu.

Bu kapsamda EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelenirken, malulen emeklilerin kontrol muayenesi de 3 ay ötelendi. Dul-yetim aylıkları, 6 aylık prim borçları, cenaze ödenekleri ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte haberin detayları...

Genelgeye göre 6 Şubat-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.