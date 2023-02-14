Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı. Deniz Baykal için ilk tören CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi. Ardından TBMM'de düzenlenen tören sonrası Baykal'ın cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara’da 84 yaşında 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Deniz Baykal için önce CHP Genel Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.

Deniz Baykal’ın hayatı boyunca Türkiye için mücadele ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzde verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah’tan rahmet sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nden törenin ardından Baykal için TBMM'de tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Baykal’ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğlen namazının ardından kılındı.Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Deniz Baykal’ın cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Baykal’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'na defnedildi.