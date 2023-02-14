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Deprem felaketinde 9. gün! 20 saattir öl sayısı neden açıklanmıyor! İşte dakika dakika son haberler

Deprem felaketinde 9. gün! 20 saattir öl sayısı neden açıklanmıyor! İşte dakika dakika son haberler

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetli iki büyük deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. AFAD ölü sayılarıyla ilgili son açıklamayı dün saat 12:08'de yaptı daha sonra ölü sayısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinden çekilmeye başladı. Enkaz kaldırma çalışması hızlandı.

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları büyük ölçüde bitirilirken ekipler bölgeyi terk etmeye başladı. 10 ilde yıkıma neden olan depremde ölenlerle ilgili son açıklama 13Şubat günü saat 10:00 sularında yapıldı. O saatten itibaren ölü sayısı açıklanmaması dikkat çekti. İşte derem bölgesinden dakika dakika haberler... 

Melih Demiral forma satarak 7.5 milyon dolar topladı

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Melih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.

CHP bölgedeki eksiklieri açıkladı. İşte acil ihtiyaçlar...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, afet bölgesindeki eksiklikleri dile getirdi. Gürer, “Malzeme konusunda, ısınma, çadır, jeneratör ve tuvaletlerle ilgili sorun var. Belli bölgelerde artık yemek sorunu çözümlenmiş durumda” dedi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de, "Vatandaşlarımıza, devlet olarak başını sokacağı bir çadır dahi veremedik. En büyük sorun şu anda çadır. Bugün bize ‘donuyoruz, çadır istiyoruz’ talepleri geldi" dedi. 

Alman doktor ve ekibi deprem bölgesinden ayrıldı

'Zeynep hanım, Daniel burada korkma' diyen Alman doktor ve kurtarma ekibi ülkesine döndü

İspanyol arama kurtarma ekibi: Bunun parçası olmayız

İspanyol kurtarma ekibi, "Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız" diyerek deprem bölgesinden ayrıldı.

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