Ev sahipleri deprem fırsatçılığına soyundu! Kiralar yüzde 100 arttı! İşte il il kira artış rakamları...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan binlerce vatandaş, çevre iller ile büyük şehirlere göç ederken, fırsatçı ev sahipleri devreye girdi. Kira fiyatlarına fahiş zamlar yapılmaya başlandı. Kira artışları Isparta'da yüzde 25'i, Ankara'da yüzde 57'yi, Mersin'de yüzde 100'ü buldu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Depremde yıkım yaşanan 10 şehirdeki vatandaşlar çevre illere ve büyük şehirlere göç etmeye başladı. İşte bu durum deprem fırsatçısı ev sahipleri ile emlakçıların iştahını kabarttı. Depremzedelerden komisyon almayan, hatta ücretsiz bir şekilde eve yerleştiren ev sahibi ve emlakçılar olduğu gibi, bazı fırsatçı emlakçılar ise çevre illerdeki kiralık daire fiyatlarına yüzde 25 ila yüzde 57 aralığında artışlar yaptı. Bazı şehirlerde bu oran yüzde 100’ü buldu.

Sözcü'nün haberine göre, Isparta Emlakçılar Odası Başkanı Ömer Çobaner, il geneline yayılan bir durum olmamakla birlikte birkaç emlakçının kira fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yaptıklarını söylerken; Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam ise, “Fırsatçılar yine gündemde. Depremden sonra özellikle Ankara’nın merkez ilçelerinde yüzde 50’yi aşan oranlarda kira artışları yaşandı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, Mersin’deki kiralık daire fiyatlarının 6 Şubat’taki depremden sonra yüzde 100’ü bulan oranlarda arttığını aktardı.

Mersin'de 5 bin TL'lik kira 10 bin TL'ye çıktı

Başarır’ın verdiği bilgiye göre, Mersin’de 5 bin TL olan kiralık boş bir dairenin fiyatı, deprem sonrası 10 bin TL’ye kadar çıktı. “Mersin'de fırsatçılar çoğaldı” diyen Başarır, “Kirası 10 bin TL olan eşyalı bir ev ise 15 bin TL’ye yükseldi ve bir kira da bedeli depozito isteniyor. 1+1 eşyalı evlerden 120 bin TL yıllık kira isteniyor” dedi.

Depremzedeler boş dükkan tutup yerleşiyor

“Gaziantep, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeler boş dükkan tutarak buraları ev haline çevirip barınmaya çalışıyor” diyen Başarır, şöyle devam etti: “Mersin Emlakçılar Odası ve bizler gelen şikâyetler üzerine fahiş fiyat artışlarını tespit ederek İl Ticaret Müdürlüğü ihbar hattına bildiriyoruz. Mersin Emlakçılar Odası'na depremzedelerden hizmet bedeli alınmaması için bulunduğumuz tavsiye üzerine emlakçılar odası da üyelerine bu tavsiyede bulundu ve bu tavsiyemiz üzerine şu an depremzedelerden hizmet bedeli alınmıyor.”

Diyarbakır'da kira da taşınmada da yüzde 100 arttı İki depremden etkilenen Diyarbakır'da 4 bin 980 bina ağır hasar gördü. 6 bin 58 binada da orta hasar meydana geldi. Boşaltılması gereken ağır hasarlı binalardan göç başladı. Özellikle Bağlar ve Şehitlik, Yeniyol, Huzurevleri, Peyas bölgelerindeki ağır hasarlı evlerinden can havliyle kaçmaya çalışan depremzedeleri, ev sahipleri ve emlakçılar da mağdur etti.

Mağduriyetten kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılar, Diyarbakır’da kiraları adeta uçurdu. 3 bin liradan 7 bin 500 liraya Amida Haber’in edindiği bilgiye göre, zemin kattaki iki odalı bir evin kirasını 3 bin liradan 7 bin 500 liraya, üç odalı evler 3 bin liradan 8 bin liraya, dört odalı evler 5 bin liradan 10 bin liraya, beş odalı evler ise 6 bin liradan 12 bin liraya kadar yükseltildi.

Sur İlçesi Silvan Yolu üzerindeki villalarda ise, fırsatçılık adeta tavan yaptı. 6 Şubat öncesi 7 bin lira olan kiralar, 20 bin liraya kadar yükseldi.

Sican'da 3500 TL olan kiralar 550 TL oldu

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, 7 bin kiralık daire ilanının tümü için mal sahiplerine tek tek mesajlar atarak ikna yoluna gittiklerini ve bu çalışmaları sonucunda 500’e yakın depremzedeyi ücretsiz bir şekilde kiralık dairelere yerleştirdiklerini anlattı. “Bir iş insanının finanse etmesiyle 20 aileyi de otellere yerleştirdik” diyen Akçam, “Ancak tüm bu çabalarımıza rağmen maalesef kiralık daire fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Ankara’da özellikle merkez ilçelerde depremden sonra kiralık daireler yüzde 25-57 aralığında zamlandı” dedi.

Sincan’da depremden önce 3 bin 500 TL olan dairelerin şu an 5 bin 500 TL civarına çıktığını, Altındağ’da 4 bin TL olan bir konutun şu an 6 bin TL olduğunu aktaran Akçam, Çankaya’da ise 6 bin TL olan daireler 8-10 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti. Akçam, “Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi bir şekilde denetime ihtiyacımız var” diye konuştu.

Isparta'da zam yapan da var indirim yapan da

Isparta Emlakçılar Odası Başkanı Ömer Çobaner ise, “Kesinlikle Isparta geneline yayılmış bir durum değil ancak münferit örneklerle karşılaşabiliyoruz. Birkaç kişinin yüzde 25 oranında kira artışına gittiklerini gözlemledik ve ‘bu insanların parası yenmez’ diyerek ikaz ettik” dedi.

Söz konusu zamların Isparta’nın yeni yerleşim bölgesi Çünür’de görüldüğünü aktaran Çobaner, “Bunların aksine, çoğunlukla depremzedelere verilecek diye fiyatları minimuma indirmek için uğraşan ev sahipleri de var. Bu insanlara kolaylık sağlamaya çalışıp, 6-7 ay önceki fiyatların 500-1000 TL altında aşağısında daire veriyoruz. Emlakçılar komisyon da almıyor” diye konuştu.