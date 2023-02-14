SPK'dan flaş haber! Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçlarına erteleme

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgesi’nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi." denildi.

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SPK'dan deprem bölgesi için flaş karar! Halkbank da esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını erteledi Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgesi'nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi." denildi.

Ayrıca açıklamada, "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verildi" denildi.

Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

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