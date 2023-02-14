Ertuğrul Özkök'ün enkazdan bulduğu defterde yazanlar yürekleri burktu

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye gitti. Bir enkazda bulduğu defterde yazanları aktaran Özkök, herkesi duygulandırdı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin 7. gününde, enkaz çalışmaları sürüyor. Enkaz altından sağ olarak kurtulanlar yüreğimizi bir nebze ferahlatsa da, cansız bedenler yüreklerimizi dağlıyor. Bir diğer acı ise enkazlar altından çıkan bazı eşyalar... Eşyalardan biri gazeteci Ertuğrul Özkök'ün gözüne ilişen Kahramanmaraş'ta bir enkazdan kalma 2 defter bir kitap... Defterde yazanların her satırı ayrı bir taş koyuyor yüreğimize. Özkök, o defterlerde yazanları anlattı.

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