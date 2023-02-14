BIST 4.505
DOLAR 18,85
EURO 20,27
ALTIN 1.127,94
HABER /  GÜNCEL

Ertuğrul Özkök'ün enkazdan bulduğu defterde yazanlar yürekleri burktu

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye gitti. Bir enkazda bulduğu defterde yazanları aktaran Özkök, herkesi duygulandırdı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin 7. gününde, enkaz çalışmaları sürüyor. Enkaz altından sağ olarak kurtulanlar yüreğimizi bir nebze ferahlatsa da, cansız bedenler yüreklerimizi dağlıyor. Bir diğer acı ise enkazlar altından çıkan bazı eşyalar... Eşyalardan biri gazeteci Ertuğrul Özkök'ün gözüne ilişen Kahramanmaraş'ta bir enkazdan kalma 2 defter bir kitap... Defterde yazanların her satırı ayrı bir taş koyuyor yüreğimize. Özkök, o defterlerde yazanları anlattı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
EYT, dul, yetim aylığı, cenaze ödeneği... SGK'dan depremzedeler için sosyal güvenlik genelgesi!
EYT, dul, yetim aylığı, cenaze ödeneği... SGK'dan depremzedeler için sosyal güvenlik genelgesi!
Ev sahipleri deprem fırsatçılığına soyundu! Kiralar yüzde 100 arttı! İşte il il kira artış rakamları...
Ev sahipleri deprem fırsatçılığına soyundu! Kiralar yüzde 100 arttı! İşte il il kira artış rakamları...
Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye 10 bin mobil ev her türlü ihtiyacı gideriyor
Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye 10 bin mobil ev her türlü ihtiyacı gideriyor
Deprem felaketinde 9. gün! Ölü sayısı 31 bin 974'e yükseldi! İşte dakika dakika son haberler
Deprem felaketinde 9. gün! Ölü sayısı 31 bin 974'e yükseldi! İşte dakika dakika son haberler
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Sabahat Akkiraz'ın ablası depremde hayatını kaybetti
Sabahat Akkiraz'ın ablası depremde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD merkez binasında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD merkez binasında toplandı
Bu sözler muhalefeti kızdıracak! Deprem bölgesinde devlet var mı?
Bu sözler muhalefeti kızdıracak! Deprem bölgesinde devlet var mı?
İlker Başbuğ'un yargılandığı davada karar çıktı
İlker Başbuğ'un yargılandığı davada karar çıktı
İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısında yeni gelişme!
İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısında yeni gelişme!
Kahramanmaraş'ta karı koca 203 saat sonra 7 katlı bina enkazının en dibinden sağ çıktılar
Kahramanmaraş'ta karı koca 203 saat sonra 7 katlı bina enkazının en dibinden sağ çıktılar
Mansur Yavaş 'maalesef ayrımcılık var' deyip açıkladı! Gönderdiğimiz bazı araçlar şehre sokulmadı
Mansur Yavaş 'maalesef ayrımcılık var' deyip açıkladı! Gönderdiğimiz bazı araçlar şehre sokulmadı