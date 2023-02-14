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Ticaret Bakanlığı'ndan flaş adım! 3 ay boyunca ihracat yasağı getirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş adım! 3 ay boyunca ihracat yasağı getirildi

Ticaret Bakanlığı, depremde ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesine yönelik adım attı. Prefabrik yapı ve konteynerlerin ihracatı 3 ay yasaklandı.

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Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay yasaklandığını duyurdu. 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Karara eklenen geçici madde ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Konteyner ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı

Ticaret Bakanlığı aldığı kararla, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasakladı.

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