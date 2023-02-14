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Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur ödeme tablosu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur ödeme tablosu

Emekli maaşı ödeme tablosu ile ilgili son dakika açıklaması SGK tarafından yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emekli şubat ayı maaşlarının deprem nedeniyle erken ödeneceğini duyurmuştu. SGK tarafından yapılan duyuruda ödemelerin bugün başladığı bildirildi.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından çalışmalar devam ederken emekli ve memur maaşlarının bu ay erken yatacağı açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıklarının erken ödeneceği bildirilmişti. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SGK tarafından yayımlanan emekli maaşı ödeme tablosu

Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;
4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

SSK aylıklarından;


17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta yatırılırken; 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar aylıklar 15 Şubat’ta, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta
27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.

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