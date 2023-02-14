BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,23
ALTIN 1.122,72
HABER /  DÜNYA

Norveç, Ukrayna’ya 8 adet Leopard 2 tank gönderecek

Norveç, Ukrayna’ya 8 adet Leopard 2 tank gönderecek

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Ukrayna’ya 8 adet Leopard 2 tipi tank göndereceğini bildirdi.

Abone ol

Batılı ülkelerinin Ukrayna’ya tank desteği sürüyor. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram yaptığı açıklamada, Norveç’in Ukrayna’ya 8 adet Leopard 2 tipi tank ve 4 adet destek aracı göndereceğini bildirdi. Norveç’in diğer müttefik ülkelerle birlikte Ukraynalı askerlerin Polonya'daki tank eğitimine katkıda bulunacağını ifade eden Gram, "Ayrıca Norveç, Leopard 2 tankları için mühimmat ve yedek parçalar için AB'nin Ukrayna fonuna hibe olarak 24,7 milyon dolar kaynak sağlayacak” dedi.

Norveç'in Ukrayna'ya askeri desteğinin amacının Rusya'nın saldırısına karşı kendisini savunmasını sağlamak olduğunu söyleyen Gram, Ukrayna’nın uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, Norveç'in Ukrayna'ya önemli katkılarda bulunduğunu ve önümüzdeki yıllarda da katkıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yardım adı altında evleri gezip milleti dolandırıyorlar valilik uyardı
Yardım adı altında evleri gezip milleti dolandırıyorlar valilik uyardı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD merkez binasında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD merkez binasında toplandı
Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti
Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti
22 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi
22 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu
Şanlıurfa’da 2 kişiye deprem gözaltısı
Şanlıurfa’da 2 kişiye deprem gözaltısı
Lazar Markovic, Süper Lig deviyle anlaştı! Takımı Gaziantep FK ligden çekilmişti
Lazar Markovic, Süper Lig deviyle anlaştı! Takımı Gaziantep FK ligden çekilmişti
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş adım! 3 ay boyunca ihracat yasağı getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş adım! 3 ay boyunca ihracat yasağı getirildi
Sneijder duyurdu depremzedeler için 17 takım katıldı Ajax reddetti
Sneijder duyurdu depremzedeler için 17 takım katıldı Ajax reddetti
Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur ödeme tablosu
Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur ödeme tablosu
Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu depremde vefat etti
Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu depremde vefat etti
SPK'dan flaş haber! Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçlarına erteleme
SPK'dan flaş haber! Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçlarına erteleme