Şanlıurfa’da 2 kişiye deprem gözaltısı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından süren artçı sarsıntılarda üç binanın yıkıldığı yönünde yalan haber paylaşımında bulunanlar gözaltına alındı.

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Depremde etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa’da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kentte bir yandan enkaz temizleme çalışması devam ederken, bir yandan da günlük hayat normalle dönmesi için esnaf kepenklerini açmaya başladı. Yaşanan 2 büyük depremin ardından sosyal medya depremle ilgili asılsız paylaşımlarla halkta korku-panik iklimi oluşturmaya çalışan provokatörle ilgili güvenlik güçleri ve adli merciler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da asılsız '3 bina çöktü' paylaşımı yapan H.S., çıkarıldığı mahkemece 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte çalışmalarına hız veren Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye Mahallesi'nde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı. İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı. O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor. Depremin 9’uncu gününde evlerinde hasar bulunan ve çadırlarda kalmaya devam eden depremzedelere Mehmetçik tarafından kurulan sahra mutfağından sıcak yemek ikramları devam ediyor.

Şanlıurfa’da kısal Özlü Mahallesinde depremden dolayı elektrikleri kesilen ailenin kullandığı jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından 2’si çocuk 1 yetişkin zehirlendi. Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastaneye kaldırılan 2 çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremin ardından Birleşik Arap Emirliklerinden havalanan kargo uçağı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan indirilen 80 tonluk yardım malzemesi, kentteki ve çevre illerdeki depremzedelere dağıtılacağı kaydedildi.

Kentte hayatın normale dönmesi için güvenli bölgelerde kalan aileler evlerindeki temizlik ve tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Deprem nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin hava ve kara yoluyla başka illere göç ettikleri öğrenildi. Kentte halen riskli bulunan binaların yoğunlukta bulunduğu Bahçelievler, Yenişehir ve Karaköprü semtlerinde bazı cadde ve sokakların yaya ve araç trafiğine kapalı olduğu görüldü.