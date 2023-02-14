Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Afet bölgesindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaya Afyonkarahisar'dan giden vatandaş, enkazda bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti.

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Mustafa Akyıldız isimli vatandaş deprem felaketinin ardından gönüllü olarak yardım ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Afyonkarahisar'dan Adıyaman’a gitti.

Orada koordinasyon merkezi tarafından Ahmet Hoca köyüne yönlendirildi.

20 adet çeyrek, para, ata lira...

Burada depremde göçen bir ağılda enkaz çalışması yapan Akyıldız, çalışmaları sırasında 40 adet keçiyi canlı olarak kurtarırken, enkazda altında kalan, içinde bir miktar para, 20 adet ata lira ve 25 adet çeyrek altını sahibi Hüseyin Yalçın’a elleriyle teslim etti.