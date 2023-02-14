Murat Yetkin'den STK'lara yönelik tepki çeken sözler: Nerede o entarili sarıklılar?

Gazeteci Murat Yetkin, depremin hemen ardından bölgeye koşan STK'ları hedef aldı. Yetkin, "Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye'nin yüreğini yakan merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından yaralar sarılıyor. Her kesimden ekipler canla başla depremzedelere yardımcı olmaya çalışırken, bazı muhalif gazeteciler bazı sivil toplum kuruluşlarına saldırmaktan geri durmuyor.

Murat Yetkin de o isimlerden biri.

Yetkin, Fox TV ekranlarında yayınlanan Orta Sayfa isimli programda tepki çeken sözler sarf etti.

"Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar, nerede onlar?"

Yetkin, depremin hemen ardından canhıraş bir çalışma yürüten STK'ları hedef alarak, "Madenciler var gönüllü olarak gittiler. Bütün Sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var herkes var. Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?" dedi.

"Bir işin ucundan tutamazlar mı?"

Sözlerine devam eden Yetkin, "Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya." şeklinde konuştu.

Murat Yetkin'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

Madenciler var gönüllü olarak gittiler. Bütün Sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var herkes var. Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar? Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya.

Öte yandan Murat Yetkin'in depremde yardımlarıyla oradan oraya koşan

STK'larla ilgili sözleri sonrası yapılanlar akıllara geldi.

İşte onlardan bazıları...

İHH

Toplam 5 bin 453 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde bulunan İHH'nin arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bu yana yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

İHH, 21 lojistik merkezi ve noktasında, 476 araç ve 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. Vakıf, bölgedeki 1 milyon 115 bin 721 kişiye sıcak yemek dağıttı. 3 mobil aşevi de depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımına devam ediyor.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 511 tır, depremden etkilenen illere gönderildi.

İHH, depremzedelere 137 bin 79 battaniye, 203 bin 974 kıyafet dağıttı. Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

Ayrıca İHH, bölgeye 5 milyon 250 bin 427 ekmek, 1 milyon 250 bin 365 koli su, 240 bin 738 kumanya paketi, 50 681 paket hijyen malzemesi, 61 bin 399 bebek bezi, 10 bin 150 bebek maması, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.

Ensar Vakfı

Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki 150 şubesiyle seferberlik başlatan Ensar Vakfı, ilk etapta gönüllü kurtarma yapabilecek kişilerin, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yurtlarda durum tespitinde bulunan vakıf, buradaki öğrencilerin güvenli yerlere tahliyesi için çalışma yaptı.

Öğrencilerin memleketlerine ulaşımını da sağlayan vakıf, 20 yabancı uyruklu öğrenciyi de Bingöl yurduna yerleştirdi.

Antalya, Kayseri, Rize ve Bingöl'de bulunan yurtlarında deprem bölgesinden bu bölgelere gelip kalacak yeri olmayanları misafir eden vakıf, üniversitelerin yıl sonuna kadar çevrim içi eğitime geçmesiyle Türkiye genelindeki 6 bin 590 yatak kapasitesine sahip 62 yurdunda depremzedeleri misafir etmek için hazırlıklara başladı.

Genç Ensar ekibi ise depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ulaştırmak amacıyla hayırseverlerden topladıkları oyuncaklar ve bölgedeki acil ihtiyaçlardan ateş düşürücü ilaçları da bölgeye ulaştırdı.



Beşir Derneği

Beşir Derneği de afetle mücadele çalışmaları kapsamında, bölgede 60 lokasyonda 224 hizmet aracı ve 2 bin 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 161 bin 200 kişiye yemek, 86 bin 677 kişiye ikramlık yiyecek, 138 bin 701 su ve içecek desteği sağlarken, bölgeye toplam 137 bin 949 acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Derneğin arama-kurtarma ekibinin, depremin 38. saatinde Malatya'da bir binanın enkazından 19 yaşındaki genci kurtardığı öğrenildi.

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, sadece kendilerine bağlı federasyon ve vakıflar içinde sahada çalışan yaklaşık 7 bin, kriz masasında ise 400'ün üzerinde gönüllü genç olduğunu söyledi.



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 600 imam hatip derneği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Depremin ardından organize olan dernek, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimlerinden ekipler ve gıda, su, arama kurtarma malzemeleriyle afet bölgesine ulaştı. Ekipler, bir yandan Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçe ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.

"Türkiye Tek Yürek" sloganıyla deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında, Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi.

Öğretmenler ve idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken bölgeye giden tırlarda seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeliyle yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verilecek.



Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Deprem bölgelerinde işbirliğiyle hareket eden Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 95 personel ve 2550 gönüllü ile afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.

İki STK, Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarınca hazırlanan gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 159 tır ve kamyonu, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsan Vakfı

İnsan Vakfı, 50 tır insani yardım malzemesi götürdüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de 2 bin kişilik ekiple bölgede destek faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, Malatya'da lojistik merkezi, seyyar ve sabit aşevi ile toplamda 8 bin kişilik yemek ve 9 bin 500 kişilik çorba ikramında bulunuyor. Günlük ortalama 2 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtılırken sahada 6 araç ve 27 kişi ile hizmet veriliyor.

Ayrıca Gaziantep'teki 2 aşevinde 30 kişilik aşçı ve yardımcı ekibi ile günlük 10 bin kişiye yiyecek hazırlanıyor. Bölgede kurulan lojistik merkezinde 7 araç ve 43 kişiyle ilçelere de dağıtımlar yapılıyor.



İlim Yayma Cemiyeti

lim Yayma Cemiyeti, İstanbul'daki genel merkezinde oluşturulan kriz masasıyla Türkiye genelindeki şubelerini hızlı bir şekilde koordine etti.

Cemiyet, öncelikli olarak Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde illerinde bulunan yurtları AFAD'a tahsis etti.

Deprem bölgelerinde oluşan acil ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık 11 milyon lira değerinde 27 tır kuru gıda, hilti, su, paketli tüketim ürünleri ve meyve suları temin eden cemiyet, deprem bölgelerinde etkilenen bursiyer öğrencilerin burs ödemelerini öne çekerek hesaplarına yatırdı.

Cemiyet, diğer illerde çalışan mutfak personelini koordineli şekilde deprem bölgelerine sevk ederek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 6 farklı noktada oluşturulan mutfaklarla depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

Deniz Feneri Derneği

Deniz Feneri Derneği insani yardım acil durum ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Depremin ardından İstanbul'da bulunan Afet Yönetim Masası'nda son durumu değerlendiren dernek, ilk etapta 50 kişiyi bölgeye gönderdi.

Dernek, daha sonra çalışmalara destek olmak için bölgeye gönderdiği kişi sayısını 200'e çıkardı.

Afetin başından bu yana 50 tır malzemeyi depremzedelerin ihtiyaçları için bölgeye gönderen dernek, depremin vurduğu illerin tamamında günlük 5'er bin kişiye yemek ve paketlenmiş hazır gıda takviyesiyle destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 6 lojistik merkeziyle günlük yaşam desteği sağlarken, İstanbul ve yakın illerden sürekli olarak yaşamsal destek ürünlerini de bölgeye takviye olarak gönderiyor.

Bölgeye mont, bot, bere, kazak, battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba, yakacak odun-kömür ve kahvaltılıklardan oluşan acil yardım malzemeleri gönderen dernek, depremzedelere ve kurtarma ekiplerine mobil aşevleri vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımları, çay, çorba ve içecek ikramı yapıyor.

İsmailağa Derneği

İsmailağa Derneğinin, İstanbul'da başlatılan yardım seferberliği kapsamında gıda, battaniye, giyecek gibi yardımların bulunduğu dört tırı yola çıktı.

Deprem bölgelerine komşu illerden afet bölgesine yapılan yardımla çorba, ekmek ve su dağıtılmaya başlandı.

Sadakataşı Derneği

Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sadakataşı ekipleri, faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da sürdürüyor.



Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer illerde giyim, gıda ve yemek dağıtımı yapıyor.

Bölgede kurulan aşevleriyle sadece Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı yapan vakıf, mobil ekiplerle de ücra bölgelerdeki depremzedelere yiyecek, barınma ve giyim yardımı ulaştırıyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği

Hayrat İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününden itibaren 1930 kişiyle sahada çalışmalarını yürütüyor.

AFAD'a akredite olan 600 uzman personel ve eğitim aşamasındaki arama kurtarma ekipleriyle faaliyetlerini sürdüren derneğe, tüm Türkiye'den bölgeye gelen 1300 kişilik gönüllü dağıtım ve destek ekibi de destek veriyor.

Tüm bölgede 650 araç, 100 motosiklet, 4 iş makinesiyle faaliyet gösteren dernek, 3 mobil aşevi ve 15 sabit aşevi ile günlük 120 bin kişiye yemek, çorba ve çay ikramı yapıyor.

Bölgeye 300 tır yardım malzemesi ulaştıran dernek, afetzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 150 milyon lira bütçe ayırdı.

Genel merkez kriz yönetimi merkezinde 150 kişilik ekiple bölgedeki işleri organize eden dernek, Türkiye'deki 90 temsilciliğinde de yardımları koordine ediyor.

Hatay Reyhanlı'daki ekmek fırınında günlük üretilen 150 bin ekmeği bölgeye gönderen dernek ayrıca 150 bin paket bebek bezi, 2 bin 500 çadır ve 100 bin battaniyeyi depremzedelere gönderdi.

Safa Vakfı ve Verenel Derneği

Safa Vakfı ve Verenel Derneği, deprem bölgesine 410 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Her iki kuruluş toplamda 1100 kişilik ekipleriyle bölgedeki arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor.

Vakfı ve dernek, depremden etkilenen 10 ilde kurdukları koordinasyon merkezi ve 44 araç ile yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Mobil ve sabit aşeviyle de toplamda 100 bin kişilik yemek ve 105 bin 500 kişilik çorba ikramı yapıyor. Safa Vakfı ve Verenel Derneği, günlük ortalama 68 tırlık gıda, hijyen ve ısınma malzemesi dağıtıyor.



Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 6 Şubat'tan itibaren Gaziantep'e birer tır battaniye ve muhtelif malzeme, 20 bin ekmek yardımında bulundu. Vakıf, Hatay'a aşevi hizmeti sunarken, 3 tır gıda, birer tır battaniye, hijyen malzemesi, kuru gıda, su ve kömür, 200 de soba yardımı yaptı.

Kahramanmaraş'a da aşevi hizmeti sunan vakıf, 4 tır gıda, 2 tır su, birer tır hijyen ve muhtelif malzeme ile 40 ton kömür sevk etti. Vakıf, Adıyaman'a sunduğu aşevi hizmetinin yanı sıra bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır su ve 40 ton kömür gönderdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Osmaniye'ye birer tır su ve gıda yardımında bulundu, Malatya'da aşevi hizmeti sunarak, kente 1 tır un gönderdi.



Es-Seyyid Osman Hulisi Efendi Vakfı

Es-Seyyid Osman Hulisi Efendi Vakfı ise ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek yardım tırları ve kamyonlarıyla bölgeye sevk etti.

Elbistan'a konteyner, kömür, soba, ekmek, su, kıyafet ve ısıtıcı gönderen vakıf, diğer bölgelerde de yardım çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Kahramanmaraş'a ilk etapta erzak, battaniye, ekmek ve hazır gıda gönderdi.

Yapılan çağrıyla yaklaşık 200 Doğu Türkistanlı gönüllüyü Kahramanmaraş'a sevk eden birlik, depremzedelere ve İHH İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekiplerine destek oldu, afetzedelere 8 bin kişilik yemek dağıttı.

Doğu Türkistanlı 65 kişiden oluşan diğer gönüllü ekip ise Hatay'a 2 bin Uygur ekmeği ile battaniye, kışlık elbise ve jeneratörler götürdü.



Vakıflar Genel Müdürlüğü

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerde tüm kurumların kendi alanlarında bulunan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce hasar gören tüm kültür varlıkları ve eserlerin hasar tespitleri ve eserlerin korunmasına yönelik çalışmalar felaketin yaşandığı ilk gün itibariyle başlatıldı.



Yüzyılın felaketi, tarihimizi de yıprattı

10 İl’i etkisi altına alan ve 100 yılın felaketi olarak değerlendirilen , bir çok can ve mal kaybına sebep olan deprem felaketi 14 Asırdır ayakta olan Habibi Neccar Camiinden Asırlık Adıyaman Ulu Camii’ne bir çok yapıya irili ufaklı zararlar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremi etkileyen10 İl’de Vakıf Kültür Varlıklarının hasar tespitlerini yapmak, yapıların güvenliğini oluşturmak amacıyla ekipler oluşturuldu.



Eski eser koruma uzmanları ile ortaklaşa çalışma

Eski eserlerin hasar tespiti, koruması ve ihyasına yönelik üniversitelerin eski eser konusunda uzman İnşaat Mühendisleri ve Mimar Öğretim görevlilerinden oluşturulan ekiplere ilave olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden de Akademisyen desteği alınacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar için, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılardaki tüm hasarların tespitine ivedilikle başlanmıştır. Camilerden, medreselere, Kiliselerden Türbelere emanetimizde olan tüm yapıların ihyasına ivedilik ile başlanmıştır. Medeniyetlerimizi yaşatan tüm yapılarımızda hiçbir kalıntı enkaz veya moloz olarak değerlendirilmeyecek yapıdan ayrılan her bir parça koruma altına alınarak yapılacak restorasyonlarda aslına uygun şekilde değerlendirilecektir. Tarihine sahip çıkan bir Millet olarak Vatandaşlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyor, Tüm eski eserlerimizin depremin yaşandığı ilk andan itibaren korumaya alındığını belirterek, ihyası konusunda da müsterih olmalarını rica ediyoruz."



Bakan Ersoy: "Restorasyonlar, aslına uygun yapılacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Asrın felaketinin yaşandığı bölgelerimizde tüm kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılardan ayrılan her parça koruma altına alınarak restorasyonlar aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirilecek."



Türk Kızılay

Depremin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren kurumun depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

TÜGVA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve yurt binaları 7/24 esasıyla çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriyor.

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'a yollanan tır, "Enerji Noktası" ve "Koordinasyon Merkezi" olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlandı.

Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Tırın yanında bulunan destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtılıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarla çevredeki ailelere yardım ulaştırıyor.

Hatay ve Adıyaman'da da kurulan çadırlarda depremzedelere destek veriliyor.

Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da bulunan TÜGVA yurtlarında da ihtiyaç duyulması durumunda konaklama hizmeti sağlanıyor.

TÜRGEV

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) de personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre 950 yastık, 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 6 bin 964 çorap, 222 elektrikli soba, 350'şer takım kadın, erkek ve kız çocuk kıyafeti, 1500 plastik tabak-çatal-kaşık ve 150 çift ayakkabı bölgeye gönderildi.

Ayrıca, 10 bin sandviç, 1828 paket helva, 1008 kakaolu fındık kreması, pekmez, zeytin, 1038 paket peynir, 1158 bebek maması, 150 koli kakaolu kek, 200 koli meyve suyu, 300 koli su, 100 koli kraker, 2 bin 608 litre sütün yanı sıra 725'er koli farklı boyutlarda bebek bezi, 500 koli ıslak mendil, 1000 koli hijyen ürünü de insani yardımlar kapsamında bölgeye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından, yıkılan Hatay AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 5 koli A4, 160 set ofis ve kırtasiye malzemesi de gönderildi.

Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Vakıf, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.

TÜRGEV personeli deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor ve deprem bölgesine giden malzemelerin toplanması, hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesinde görev alıyor.

Anadolu Federasyonu

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, sadece kendilerine bağlı federasyon ve vakıflar içinde sahada çalışan yaklaşık 7 bin, kriz masasında ise 400'ün üzerinde gönüllü genç olduğunu söyledi.

Hem federasyon hem de vakıf olarak Türkiye'nin yaşadığı afetlerde aktif yer aldıklarını, depremin ilk anında kriz masası oluşturduklarını belirten Aldemir,

"Burada bilgiler toplanıyor ve iş bölümü yapılarak işler yürütülüyor. Sahadan gelen ihtiyaçları ekiplerimiz alıyor, toparlıyor, yerinde tespit ederek sağlaması yapılıyor. Başka bir ekibimiz bu ihtiyaçları gidermek için gönüllülerimizle operasyonları gerçekleştiriyor. Mesela Pazarcık ilçesinde bir bebeğin maması yok, o bebeğe mamayı ulaştırıyoruz. Hatay'daki annenin bir sıkıntısını gideriyoruz."

diye konuştu.

Federasyon, 171 binden fazla yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.



AHBAP

Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği, depremin ardından bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarına destek oldu.

Diğer AHBAP gönüllüleri de başta AFAD olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile koordine olarak sahada çadır kurulumu, gıda ve kıyafet içeren yardım kolilerinin dağıtımı ve enkaz altında kalan vatandaşların yer tespiti gibi çalışmalara katkı sağladı.

Deprem bölgesi için bağış kampanyası başlatan dernek, yardımseverlerin topladığı yardımların afet bölgesine ulaşması ve ihtiyaç sahiplerine aktarılması konusunda yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etti.

AHBAP Derneği, depremzedelerin günlük temel ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için 2 bin konteynerin bölgeye gönderimi konusunda Hatay Valiliğinden izin aldı.



KADEM

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

Vakıf, kampanya bünyesinde hazırlanan termal giysiler, battaniye, kıyafet, atkı, bere, çorap, başörtüsü, bebek maması, bebek bezi, hijyenik ürünler, vitaminler ve kişisel bakım malzemeleri ile zorunlu ihtiyaçları bölgeye gönderdi.

KADEM, nakdi yardımlarla 3 bin 150 battaniye ve yorgan, 18 bin polar hırka, eldiven, atkı ve bere, 5 bin yağmurluk, 1 tır ıslak mendil, bebe bisküvisi, bebek bezi, kadın hijyen kiti, 20 bin temizlik hijyen kiti, 2 tır temel gıda, 1 tır su, 2 tanker yakıt, 30 ton gıda, 16 bin çift çorap, 51 bin 500 iç çamaşırı, 1000 eşarp ve şal, 1000 bebek bezi, 10 bin çocuk polar takım, 10 bin çocuk çamaşır takımı, 10 bin çocuk çorap, 1000 powerbank alarak deprem bölgesine ulaştırdı.

Vakfın kampanyasına 53 ilde bulunan temsilcilikleri ve Genç KADEM de ilk andan itibaren destek verdi.

KADEM temsilcilikleri ve Genç KADEM gönüllüleri, illerdeki Kızılay merkezlerinde kan bağışında da bulundu.



T3 Vakfı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise tweetinde "Baykar olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye ve deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesini kullandı.

Akıncı ve BayraktarTB2 arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor

Baykar'ın bir başka tweetinde, depremin hemen ardından havalanan 4 Bayraktar Akıncı ve 4 BayraktarTB2'nin görev uçuşlarına devam ettiği belirtilerek,

"Milli İHA'larımız, deprem bölgelerinden aldığı görüntü ve verileri kriz masasına aktararak arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor."

paylaşımında bulunuldu.

Bu arada, T3 Vakfının Twitter'daki paylaşımında,

"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL’lik bağışımızı AFAD'a ilettik. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesi kullanıldı. Konuya ilişkin tweetinde Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı olarak tüm imkânları millet için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti. Haluk Bayraktar ise "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yaralarımızı sarmak için karınca misali seferberliğimiz devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun."

paylaşımında bulundu.

AKUT

AKUT Arama Kurtarma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çalışmalara 773 gönüllüsüyle devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, deprem bölgesinde 30 ekip ve 4 arama köpeğiyle yürütülen çalışmalarda 119 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığı, 146 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı.

AKUT'un dün geceden bu yana 35 kişiyi sağ olarak kurtardığı, 773 gönüllüsüyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Adıyaman'da Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımız, 71. saatte Gaziantep'te 75 yaşındaki Bekir amcayı kurtarışımız ve depremin 83. saatinde Suriye kökenli anne ve 3 çocuğunu kurtarışımız… Bu nispeten depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var."



Türkiye Fırıncılar Federasyonu

Türkiye Fırıncılar Federasyonundan, salı gününden bu yana deprem bölgesine yalnızca uçakla gönderilen ekmek sayısının 5 milyonu bulduğu bildirildi.

Bir yandan da bölgedeki fırınları faaliyete geçirmeye çalışan federasyon, ilk etapta Malatya'daki 100 bin kapasiteli bir fırındaki arızayı gidererek, kullanıma açtı.

Federasyon, Gaziantep'te doğal gaz verilemediği için çalışmayan fırınları İzmir'den parça getirterek sanayi tüpüyle işler hale getirdi.

Ekmekle ilgili her konu federasyon tarafından yakından takip ediliyor.



Yeryüzü Doktorları

Yeryüzü Doktorları Derneği, depremlerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmeti sunmasının yanı sıra ilaç ve malzeme dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş'a temel ihtiyaç kitleri ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği, dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire ve eczacıdan oluşan 8 kişilik ekiple, 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte kurdukları sağlık istasyonunda, muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Hatay'da da faaliyet yürüten dernek, 13 kişilik ekibiyle enkazdan kurtulanlara sağlık hizmeti sunuyor.

Ekipler, Dörtyol ve Reyhanlı'da hastanelerde hizmet verirken Antakya'da ise çadır kentte kurulan sağlık istasyonunda depremzedelere ulaşıyor.

Ayrıca gönüllü ekiplerin yanında ihtiyaç doğrultusunda belirlenen 106 farklı ilacı bölgeye gönderen Yeryüzü Doktorları, bebek maması, battaniye gibi temel malzemelerle afetzedelere destek oluyor. Dernek, temel ihtiyaç malzemelerini kırsal kesimlerde de dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da ilk yardım çalışmalarına destek veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine günde üç öğün sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Şehrin birçok noktasında mobil mutfak ve çadırlar kuran TDV ekipleri, pişirdikleri çay, çorba, kahvaltılık ve sıcak yemekleri depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Cenazelerin kefenleme, namazlarını kıldırma, taşıma ve defin işlemlerini yapan TDV ekipleri, zorunluluk halini gözeterek naaşları teyemmüm yoluyla yıkıyor.

TDV, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mobil mutfak aracılığıyla günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapıyor.

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 7 Şubat itibarıyla bütün bursiyerlerinin şubat ayı bursunu bir hafta önceden hesaplarına yatırdı.

Vakıf ayrıca depremden etkilenen illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2 bin 573 bursiyere 3 milyon lira ek barınma burs desteği sağladı.

TEV, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle afet bölgelerindeki lojistik, depo, tasnif, paketleme gibi süreçlerde gönüllü olmak isteyen bursiyerlerini, Afet Platformu koordinasyonundaki ekiplerle buluşturdu.

Vakfın kamuoyu duyurusunda,

"Yaşanan acıları bir nebze de olsa hafifletmek, deprem bölgelerindeki çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için ilerleyen süreçte elimizden geleni yapacağız. Zor da olsa onlar yollarında yürümeye devam edecekler ve o yolda yanlarındaki güç olacağız."

ifadelerine yer verildi.

Ülkü Ocakları

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, il ve ilçe teşkilatının hazırladığı temel gıda malzemeleri, kışlık kıyafetler, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve temizlik malzemesinin yer aldığı yardım kolilerini ihtiyacı olan bölgelere ulaştırdı.

Ülkü Ocakları arama kurtarma ekipleri ise depremin ilk anından itibaren AFAD ile koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerine destek sunuyor.

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde yer alan Ülkü Ocakları, çadır üretimi ile çadır kentlerin tuvalet ve banyo ihtiyacını gidermek için de çalışma yapıyor.

ADD, TEGV ve LÖSEV

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, yardım kapsamında su, bisküvi ve giysi kolilerinden oluşan iki tır dolusu malzemeyi Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ulaştırdı.

Derneğin Şanlıurfa Şubesi, 50 kişinin barınabileceği apartmanı, AFAD ile koordineli şekilde vatandaşların hizmetine sundu. ADD yöneticileri de Adıyaman'da sıcak yemek dağıtarak yardım çalışmalarına destek verdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), temel ihtiyaç malzemelerinin temini için depremin hemen ardından harekete geçti. Vatandaşlar için barınma ve temel gıda desteği veren vakıf, çocuklar için deprem sonrası travmayı azaltıcı etkinlikler de düzenledi.

Şanlıurfa ve Adana'daki sabit etkinlik noktalarına ek olarak, Antakya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Payas ve Tatvan'daki mobil eğitim tırlarıyla bölgede hizmet veren TEGV, diğer illerdeki araçlarını da bölgeye sevk etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları deprem bölgesine gönderdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin eden vakıf, bünyesindeki hastanenin kapılarını da depremde yararlananlara açtı. Kahramanmaraş'tan gelen bir depremzede, Yekta adını verdiği bebeğini LÖSANTE Hastanesi'nde dünyaya getirdi.

Alperen Ocakları

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ilk 3 günde 100'ün üzerinde insani yardım tırının bölgeye ulaştırıldığını, her gün onlarca aracın bölgeye sevkinin sürdüğünü belirtti.

Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek 1000 kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Onlarca vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde süreç içerisinde yine çağrımız üzerine bölgelere sevk edilen binden fazla gönüllümüzle insani yardım faaliyetlerimiz hızla başlamış, merkezden en uzak köylere uzanacak şekilde bölgedeki 10 ilimizin her birinde koordinasyon dahilinde insani yardımlarımız depremzedelerimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, hala onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştirilmektedir. Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz."